Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số SH01, NB

- D1, Khu Eco Xuân Lái Thiêu, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhập liệu, xử lý số liệu;
- Lập báo cáo định kỳ;
- Hỗ trợ trưởng nhóm thực hiện các công việc dịch vụ kế toán cho khách hàng.
- Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp thuộc chuyên ngành là một lợi thế
- Yêu cầu có tính trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi và tự giác trong công việc
- Đi làm fulltime giờ hành chính. Thời gian: 07h30->17h00. Nghỉ trưa từ 11h30-> 13h00
- Biết sử dụng tin học văn phòng thành thạo, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán bất kỳ

Tại Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo nội bộ và tham gia các khóa học phục vụ công việc.
- Được tạo điều kiện làm việc thực tế
- Được giữ lại làm việc lâu dài (Sau 3 tháng đào học sẽ có mức lương cố định)
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Sau 3 đến 6 tháng được tham gia BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: SH-03 Đường NB-D1, Khu EcoXuân Lái Thiêu, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

