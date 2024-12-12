Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
- Bình Dương:
- Số SH01, NB
- D1, Khu Eco Xuân Lái Thiêu, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhập liệu, xử lý số liệu;
- Lập báo cáo định kỳ;
- Hỗ trợ trưởng nhóm thực hiện các công việc dịch vụ kế toán cho khách hàng.
- Các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu có tính trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi và tự giác trong công việc
- Đi làm fulltime giờ hành chính. Thời gian: 07h30->17h00. Nghỉ trưa từ 11h30-> 13h00
- Biết sử dụng tin học văn phòng thành thạo, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán bất kỳ
Tại Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tạo điều kiện làm việc thực tế
- Được giữ lại làm việc lâu dài (Sau 3 tháng đào học sẽ có mức lương cố định)
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Sau 3 đến 6 tháng được tham gia BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến
