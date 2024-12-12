Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số SH01, NB - D1, Khu Eco Xuân Lái Thiêu, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc

- Nhập liệu, xử lý số liệu;

- Lập báo cáo định kỳ;

- Hỗ trợ trưởng nhóm thực hiện các công việc dịch vụ kế toán cho khách hàng.

- Các công việc khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp thuộc chuyên ngành là một lợi thế

- Yêu cầu có tính trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi và tự giác trong công việc

- Đi làm fulltime giờ hành chính. Thời gian: 07h30->17h00. Nghỉ trưa từ 11h30-> 13h00

- Biết sử dụng tin học văn phòng thành thạo, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán bất kỳ

Quyền Lợi Được Hưởng

- Được đào tạo nội bộ và tham gia các khóa học phục vụ công việc.

- Được tạo điều kiện làm việc thực tế

- Được giữ lại làm việc lâu dài (Sau 3 tháng đào học sẽ có mức lương cố định)

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Sau 3 đến 6 tháng được tham gia BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển

