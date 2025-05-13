Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH XNK Seivina làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH XNK Seivina
- Bình Dương: 38F2 Đường 18, KDC Vĩnh Phú 2, Phường Vĩnh Phú, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Làm hồ sơ hoàn thuế
Nhận hóa đơn đầu vào, theo dõi đối chiếu công nợ với nhà cung cấp hàng tháng, quý, năm
Xuất hóa đơn đầu ra, theo dõi đối chiếu công nợ với khách hàng hàng tháng, quý, năm
Báo cáo thuế tháng, quý, năm
Làm hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến việc mua bán hàng hóa
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Nắm vững các quy định pháp luật về thuế và kế toán.
Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán MISA.
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty TNHH XNK Seivina Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều hoạt động tập thể.
Được đánh giá năng lực 1 năm/lần để thăng chức/tăng lương.
Được tham gia BHXH, BHYT... và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Seivina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI