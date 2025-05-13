Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH XNK Seivina làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 38F2 Đường 18, KDC Vĩnh Phú 2, Phường Vĩnh Phú, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Làm hồ sơ hoàn thuế

Nhận hóa đơn đầu vào, theo dõi đối chiếu công nợ với nhà cung cấp hàng tháng, quý, năm

Xuất hóa đơn đầu ra, theo dõi đối chiếu công nợ với khách hàng hàng tháng, quý, năm

Báo cáo thuế tháng, quý, năm

Làm hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến việc mua bán hàng hóa

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ, từ 24 – 35 tuổi.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Nắm vững các quy định pháp luật về thuế và kế toán.

Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán MISA.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH XNK Seivina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều hoạt động tập thể.

Được đánh giá năng lực 1 năm/lần để thăng chức/tăng lương.

Được tham gia BHXH, BHYT... và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Seivina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.