Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo thuế các loại (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và nộp thuế đúng hạn.

Theo dõi và quản lý các khoản thuế phải nộp.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán nội bộ.

Làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

Phân tích số liệu kế toán, báo cáo tình hình tài chính liên quan đến thuế.

Cập nhật và tuân thủ các quy định mới về thuế.

Hỗ trợ các công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng.

Kinh nghiệm làm kế toán thuế ngành Xây dựng (Tư vấn Thẩm tra, Thiết kế các công trình xây dựng)

Nắm vững các quy định về thuế hiện hành của Việt Nam.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...) và phần mềm văn phòng (Word, Excel)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở.

- Có cơ hội thăng tiến theo năng lực.

- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT ....

- Thưởng các ngày lễ, tết, Outting, du lịch hàng năm.

- Thưởng cuối năm cao theo khối lượng dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

