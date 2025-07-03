Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10

- Bình Dương, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Lập báo cáo thuế các loại (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và nộp thuế đúng hạn.
Theo dõi và quản lý các khoản thuế phải nộp.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán nội bộ.
Làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.
Phân tích số liệu kế toán, báo cáo tình hình tài chính liên quan đến thuế.
Cập nhật và tuân thủ các quy định mới về thuế.
Hỗ trợ các công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng.
Kinh nghiệm làm kế toán thuế ngành Xây dựng (Tư vấn Thẩm tra, Thiết kế các công trình xây dựng)
Nắm vững các quy định về thuế hiện hành của Việt Nam.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...) và phần mềm văn phòng (Word, Excel)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở.
- Có cơ hội thăng tiến theo năng lực.
- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT ....
- Thưởng các ngày lễ, tết, Outting, du lịch hàng năm.
- Thưởng cuối năm cao theo khối lượng dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

