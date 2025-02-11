Tuyển Kế toán thuế INOAC Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại INOAC Vietnam CO., LTD.
- Hà Nội: Lot 36, Quang Minh IZ, Me Linh
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Các công việc liên quan đến Thuế (80%)
+ Kê khai và nộp thuế môn bài, VAT, PIT, CIT, WHT, đăng ký giảm trừ gia cảnh, mã số thuế, ...
+ Quyết toán thuế năm (PIT người Việt Nam và người nước ngoài, CIT)
+ Hỗ trợ việc lập hồ sơ chuyển giá với công ty tư vấn
+ Lập hồ sơ, xin xác nhận số thuế đã nộp
+ Xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống phát hành hóa đơn điện tử, hóa đơn sai sót, ...
+ Cập nhật quy định về thuế và tư vấn, đào tạo cho các bộ phận
+ Làm việc với cơ quan thuế, Ngân hàng Nhà nước, Sở công thương, kiểm toán, tư vấn thuế và các đơn vị liên quan
+ Làm các công việc liên quan đến thuế khác (nếu có)
2. Các công việc khác (20%)
+ Hỗ trợ cập nhật biến động tăng giảm tài sản cố định, tính toán khấu hao và tham gia kiểm kê tài sản hàng năm
+ Hỗ trợ lập và kiểm soát báo cáo WIP: tính toán nguyên vật liệu tiêu hoa trong kỳ, đối chiếu với số kiểm kê để làm rõ các chênh lệch
+ Theo dõi, tính toán và ghi nhận 1 số chi phí khác (Điện, nước, tiền ăn, phí hỗ trợ kỹ thuật, phí bản quyền, ...)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại INOAC Vietnam CO., LTD. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại INOAC Vietnam CO., LTD.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
