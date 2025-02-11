Tuyển Kế toán thuế INOAC Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Các công việc liên quan đến Thuế (80%)

+ Kê khai và nộp thuế môn bài, VAT, PIT, CIT, WHT, đăng ký giảm trừ gia cảnh, mã số thuế, ...

+ Quyết toán thuế năm (PIT người Việt Nam và người nước ngoài, CIT)

+ Hỗ trợ việc lập hồ sơ chuyển giá với công ty tư vấn

+ Lập hồ sơ, xin xác nhận số thuế đã nộp

+ Xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống phát hành hóa đơn điện tử, hóa đơn sai sót, ...

+ Cập nhật quy định về thuế và tư vấn, đào tạo cho các bộ phận

+ Làm việc với cơ quan thuế, Ngân hàng Nhà nước, Sở công thương, kiểm toán, tư vấn thuế và các đơn vị liên quan

+ Làm các công việc liên quan đến thuế khác (nếu có)

2. Các công việc khác (20%)

+ Hỗ trợ cập nhật biến động tăng giảm tài sản cố định, tính toán khấu hao và tham gia kiểm kê tài sản hàng năm

+ Hỗ trợ lập và kiểm soát báo cáo WIP: tính toán nguyên vật liệu tiêu hoa trong kỳ, đối chiếu với số kiểm kê để làm rõ các chênh lệch

+ Theo dõi, tính toán và ghi nhận 1 số chi phí khác (Điện, nước, tiền ăn, phí hỗ trợ kỹ thuật, phí bản quyền, ...)