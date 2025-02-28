Tuyển Kế toán thuế Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn.

Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó

Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty.

Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty.

Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế TNDN, TNCN, 1 số loại thuế theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty

Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm kế toán

Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trình độ CĐ, đại học: kế toán, kiểm toán, kinh tế....

Có kinh nghiệm làm vị trí Kế toán thuế 3 đến 5 năm trở lên, đã từng tham gia thanh kiểm tra và quyết toán với cơ quan thuế.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán Misa, Fast.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán mảng thiết bị y tế.

Tại Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương, thưởng hấp dẫn theo thỏa thuận.

+ Các chế độ khác theo quy định chung của Công ty và Pháp luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật,...).

+ Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn.

+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin