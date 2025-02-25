Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HDR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 100A Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc

- Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc

- Nắm vững các quy định về thuế hiện hành.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

- Có kinh nghiệm là một lợi thế.

- Đã từng lên báo cáo tài chính là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HDR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

- Mức lương: 8 - 10 triệu (Thoả thuận khi phỏng vấn)+ăn ca, thưởng doanh thu theo ngày của phòng khám.

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13.

- BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.

- Môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

- Được tham giam du lịch hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HDR VIỆT NAM

