Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HDR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HDR VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 100A Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu công việc
- Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc
- Nắm vững các quy định về thuế hiện hành.
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
- Có kinh nghiệm là một lợi thế.
- Đã từng lên báo cáo tài chính là một lợi thế.
- Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc
- Nắm vững các quy định về thuế hiện hành.
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
- Có kinh nghiệm là một lợi thế.
- Đã từng lên báo cáo tài chính là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HDR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
- Mức lương: 8 - 10 triệu (Thoả thuận khi phỏng vấn)+ăn ca, thưởng doanh thu theo ngày của phòng khám.
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13.
- BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
- Môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
- Được tham giam du lịch hàng năm của công ty.
- Mức lương: 8 - 10 triệu (Thoả thuận khi phỏng vấn)+ăn ca, thưởng doanh thu theo ngày của phòng khám.
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13.
- BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
- Môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
- Được tham giam du lịch hàng năm của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HDR VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI