Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HDR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HDR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HDR VIỆT NAM

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HDR VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 100A Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
- Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc
- Nắm vững các quy định về thuế hiện hành.
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
- Có kinh nghiệm là một lợi thế.
- Đã từng lên báo cáo tài chính là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HDR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
- Mức lương: 8 - 10 triệu (Thoả thuận khi phỏng vấn)+ăn ca, thưởng doanh thu theo ngày của phòng khám.
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13.
- BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
- Môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
- Được tham giam du lịch hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HDR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HDR VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HDR VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 69 Đường Ven Hồ Đầm Tròn, Ngõ 135 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

