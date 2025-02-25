Tuyển Kế toán thuế Tập đoàn Hateco làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,700 - 3,500 USD

I. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ:

- Chỉ đạo, tổ chức và quản lý các công tác xây dựng kế hoạch công việc của Ban, tham mưu, kiểm tra, kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của HĐQT bảo đảm đúng quy định của pháp luật, Công ty mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Tập đoàn;

- Hoạch định nhân sự; xây dựng kế hoạch nhân sự cho từng giai đoạn; xây dựng định biên, bố trí nhân sự cho từng vị trí chức danh nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban KTNB;

- Phân công và giao việc, giám sát, đôn đốc và điều phối giữa các nhân viên theo chức năng, nhiệm vụ và khả năng, trình độ chuyên môn của từng vị trí/bộ phận cụ thể đảm bảo đáp ứng công việc hiệu quả cao;

- Đưa ra mục đích, yêu cầu của công việc chi tiết, rõ ràng về tiến độ, nội dung chất lượng để từng cán bộ, bộ phận nắm bắt thông tin và chia sẻ trước khi triển khai công việc;

- Kiểm soát và đánh giá kết quả thực hiện công việc của các cán bộ, nhân viên trong Ban;

- Báo cáo/giải trình công việc khi có yêu cầu với HĐQT, Ban TGĐ và các bộ phận liên quan trong Công ty;

- Hướng dẫn, kèm cặp cũng như hỗ trợ và đào tạo CBNV trong Ban KTNB không ngừng nâng cao tinh thần trau dồi kiến thức chuyên môn để thúc đẩy triển khai công việc đạt hiệu quả cao

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phương pháp, công cụ kiểm tra, kiểm soát; quản lý nguồn lực của Ban KTNB để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao

- Tham dự các cuộc họp nội bộ theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT và đề nghị của Ban TGĐ

- Kiểm soát, hiệu chỉnh các hồ sơ, biên bản, báo cáo kiểm tra đảm bảo tính chính xác trước khi trình HĐQT phê duyệt;