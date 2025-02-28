Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

HÀNG NGÀY :

Tập hợp các hóa đơn, chứng từ kế toán và xử lý, sắp xếp, lưu trữ theo quy định.

Xem xét về tính hợp pháp, hợp lệ và hợp lý của các loại hóa đơn, chứng từ,..

Sắp xếp các giấy tờ đảm bảo tiêu chí có hệ thống, theo trình tự thời gian và có thể so sánh được.

Lập bảng kê danh sách lưu trữ , bảo quản hóa đơn thuế.

Cập nhật và nắm bắt những chính sách thuế mới nhất.

HÀNG THÁNG :

Triển khai làm các báo cáo thuế cho tất cả các loại thuế mà doanh nghiệp đang áp dụng.

Phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu các số liệu báo cáo thuế.

Tiến hành nộp các báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo thời gian quy định và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế.

Đối chiếu, kiểm tra các biên bản để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế khi có phát sinh. Đề xuất các hướng xử lý đối với trường hợp cần điều chỉnh hóa đơn hoạch thanh hủy theo quy định của Luật thuế.

HÀNG QUÝ :

Lập các tờ khai báo cáo Thuế theo quy định.

Tiến hành nộp các báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo thời gian quy định và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.

HÀNG NĂM :

Triển khai việc nộp thuế môn bài theo mức quy định.

Làm báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNCN – TNDN, báo cáo thuế cho tháng 12, báo cáo thuế TNDN quý 4 nộp lên cơ quan thuế đúng thời hạn.

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.

Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của doanh nghiệp.