Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI
- Hà Nội: CT3
- 1 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Quản lý và thực hiện các nghiệp vụ kế toán thuế, kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN hàng tháng/quý/năm.
Đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về thuế và chuẩn mực kế toán.
Kiểm tra, đối chiếu và hoàn chỉnh các chứng từ kế toán liên quan đến thuế.
Hỗ trợ công tác kiểm toán, quyết toán thuế và các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
Tư vấn, đề xuất các giải pháp tối ưu về thuế cho công ty nhằm tiết kiệm chi phí hợp lý và hợp pháp.
Thực hiện các báo cáo thuế theo yêu cầu của cấp trên và ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành Xây dựng
Am hiểu về các quy định thuế hiện hành, quy định pháp luật về thuế GTGT, TNDN, TNCN.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI Thì Được Hưởng Những Gì
Trao đổi kỹ hơn trong quá trình phỏng vấn
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong một môi trường chuyên nghiệp
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
