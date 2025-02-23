Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT3 - 1 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Quản lý và thực hiện các nghiệp vụ kế toán thuế, kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN hàng tháng/quý/năm.

Đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về thuế và chuẩn mực kế toán.

Kiểm tra, đối chiếu và hoàn chỉnh các chứng từ kế toán liên quan đến thuế.

Hỗ trợ công tác kiểm toán, quyết toán thuế và các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Tư vấn, đề xuất các giải pháp tối ưu về thuế cho công ty nhằm tiết kiệm chi phí hợp lý và hợp pháp.

Thực hiện các báo cáo thuế theo yêu cầu của cấp trên và ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán...

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành Xây dựng

Am hiểu về các quy định thuế hiện hành, quy định pháp luật về thuế GTGT, TNDN, TNCN.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập đạt từ 9tr - 15 triệu.

Trao đổi kỹ hơn trong quá trình phỏng vấn

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong một môi trường chuyên nghiệp

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Thưởng các dịp lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin