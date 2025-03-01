Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 180A Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản của Công ty
Kiểm tra chứng từ và thực hiện các nghiệp vụ kế toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các BC chi tiết của GTGT đầu vào, đầu ra.
Hạch toán trích khấu hao TSCĐ, CCDC, nghiệp vụ khác, kiểm tra hạch toán các sắc thuế theo quy định.
Lập tờ khai các sắc thuế GTGT, TNCN theo tháng, quý, quyết toán năm.
Phối hợp với bộ phận TCHN hoàn thiện hồ sơ lương theo sổ kế toán thuế cho từng tháng. Theo dõi, cân đối chi phí doanh thu theo BC tổng hợp cho phù hợp yêu cầu quản trị, thuế của Công ty.
Phối hợp Kế toán tổng hợp/ kế toán trưởng giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu theo quy định.
Lập báo cáo thuế các loại (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và các báo cáo tài chính khác theo đúng quy định.
Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.
In sổ chi tiết và sổ tổng hợp hàng tháng đúng quy định.
Lưu trữ và quản lý chứng từ kế toán một cách khoa học, đảm bảo tính bảo mật và an toàn.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán thuế khi có yêu cầu.
Tham mưu cho Kế toán tống hợp/ Kế toán trưởng, Ban giám đốc trong công tác kế toán tài chính.
Phối hợp kế toán tổng hợp/ kế toán trưởng tính toán và đề xuất trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, BHXH.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán tổng hơp/ Kế toán trưởng.
Đề xuất, kiến nghị các vấn đề trong phạm vi, trách nhiệm công việc được giao và được quyết định các vấn đề công việc trong phạm vi thẩm quyền nhiệm vụ hoặc được ủy quyền.
Đề xuất, kiến nghị tất cả các vấn đề của cá nhân thực hiện
Báo cáo công việc trực tiếp cho Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán Thuế
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Logistics hoặc công ty sản xuất, xây dựng...
Thành thạo Word, Excel và phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast,...)
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13.000.000đ - 17.000.000đ/ tháng (Thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn)
Phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ ngày
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (Thưởng lễ, tết, sinh nhật, nghỉ mát,...).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Km9, Đường 356, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

