Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Ichiban Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 91 ngách 15/51 ngõ 15 đường Ngọc Hồi,Hà Nội

Phát hành hóa đơn khi có đơn hàng;

Xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng;

Hạch toán kế toán chi tiết các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày chính xác, đầy đủ, kịp thời;

Lập, trình, nộp các loại báo cáo Thuế/ tiền thuế đúng quy định của cơ quan Thuế (Môn bài; GTGT; TNDN, TNCN; BCTC);

Lưu trữ sổ sách kế toán. Kiểm tra rà soát tính chính xác, hợp lệ của chứng từ, hóa đơn khi lưu trữ đảm bảo đúng, đủ theo quy định;

Làm việc với cơ quan thuế khi có việc phát sinh. Chuẩn bị hồ sơ, cung cấp, giải trình số liệu thanh tra, kiểm tra thuế;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán;

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế;

Nghiệp vụ: nắm chắc được phương pháp hạch toán của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nắm vững các quy định của pháp luật về thuế, tài chính - kế toán và các chế độ hiện hành khác;

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, tin học văn phòng;

Tập trung, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Ichiban Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 – 13 triệu;

BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động;

Hưởng các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật;

Nghỉ Lễ Tết: Theo quy định của Nhà nước và của công ty;

Làm việc trong môi trường thân thiện, cởi mở. Được mua các sản phẩm công ty kinh doanh với giá tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Ichiban Việt Nam

