Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tây Hà Tower, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận chứng từ, hạch toán kế toán lên phần mềm kế toán
Kiểm tra hạch toán và xử lý, sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán
Lên báo cáo thuế hàng tuần, tháng, quý, năm
Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh các vấn đề liên quan
Xử lý và cung cấp số liệu kịp thời, chính xác cho các bộ phận liên quan
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế
Am hiểu kiến thức về thuế và kế toán.
Kinh nghiệm làm thuế ở mảng Fintech là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Trợ cấp ăn trưa bằng coupon qua ví điện tử của công ty tại canteen, Vé gửi xe free.
Thưởng cá nhân/team xuất sắc hàng tháng/quý.
Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)
Review hiệu quả làm việc và lương 6 tháng/lần
Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà)
Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty
Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00)
Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, thư viện đọc sách...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 33 phố Đặng Trần Côn, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

