Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PLAZA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PLAZA
- Hà Nội: 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xuất hóa đơn GTGT, hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ có liên quan đến xuất hóa đơn GTGT.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: nhập kho, xuất kho, mua hàng, thanh toán, khấu hao tài sản, công cụ dụng cụ...
Lập và hạch toán bảng lương, quyết toán thuế TNCN.
Kiểm tra, rà soát phát sinh và số dư của tất cả các tài khoản phát sinh.
Theo dõi tình hình Nhập - xuất - tồn kho.
Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phát trả.
Kê khai, báo cáo thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDT, báo cáo tài chính theo quy định.
In sổ sách, báo cáo, bảo quản lưu trữ hồ sơ, chứng từ.
Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
Các công việc tài chính kế toán khác theo sự phân công của kế toán trưởng.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Nắm vững và hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán, thuế theo đúng quy định của Pháp luật về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán, các quy định của Pháp luật về thuế.
Thành thạo phần mềm Kế toán Misa, Excel.
Ưu tiên những ứng viên đã từng tham gia quyết toán thuế...
Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PLAZA Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
Chế độ nghỉ phép năm.
Du lịch, Team Building hàng năm.
Môi trường làm việc lành mạnh.
Có cơ hội được đào tạo, phát triển và thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PLAZA
