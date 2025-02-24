Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L7 - 39 KĐT Athena Fulland, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Nhập liệu hóa đơn đầu vào (dịch vụ, nhập khẩu, trong nước)

Xuất hóa đơn đầu ra (thương mại, công trình)

Cân đối, tham mưu về thuế

Thực hiện các công văn, xử lý các sự việc bật chợt về thuế

Thực hiện các chế độ báo cáo thuế theo quy định thuế và chế độ báo cáo phòng kế toán

Tập hợp, lưu trữ, quản lý hồ sơ thuế

Hoàn thịện sổ sách, chứng từ thuế theo kỳ quyết toán năm

Thực hiện các nhiệm vụ khác trong phạm vi trách nhiệm được cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc tương tự.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng.

Chịu được áp lực công việc. Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Phẩm chất cá nhân: Thẳng thắn, trung thực, Tỉ mỉ, cẩn thận, Tinh thần trách nhiệm cao, Nhanh nhẹn, hoạt bát, tư duy tốt.

Quyền Lợi

Được học hỏi kinh nghiệm xuyên suốt quá trình làm việc.

Được đào tạo và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc năng động, thân thiện...

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực (13 – 16 triệu, thỏa thuận) +Hỗ trợ ăn trưa.

Chế độ phúc lợi: BHXH, du lịch thường niên, thưởng lễ tết, tháng lương 13...

Cách Thức Ứng Tuyển

