Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á
- Hà Nội: L7
- 39 KĐT Athena Fulland, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
Nhập liệu hóa đơn đầu vào (dịch vụ, nhập khẩu, trong nước)
Xuất hóa đơn đầu ra (thương mại, công trình)
Cân đối, tham mưu về thuế
Thực hiện các công văn, xử lý các sự việc bật chợt về thuế
Thực hiện các chế độ báo cáo thuế theo quy định thuế và chế độ báo cáo phòng kế toán
Tập hợp, lưu trữ, quản lý hồ sơ thuế
Hoàn thịện sổ sách, chứng từ thuế theo kỳ quyết toán năm
Thực hiện các nhiệm vụ khác trong phạm vi trách nhiệm được cấp trên giao.
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng.
Chịu được áp lực công việc. Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Phẩm chất cá nhân: Thẳng thắn, trung thực, Tỉ mỉ, cẩn thận, Tinh thần trách nhiệm cao, Nhanh nhẹn, hoạt bát, tư duy tốt.
Tại Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc năng động, thân thiện...
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực (13 – 16 triệu, thỏa thuận) +Hỗ trợ ăn trưa.
Chế độ phúc lợi: BHXH, du lịch thường niên, thưởng lễ tết, tháng lương 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
