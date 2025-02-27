Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ phần Funtap
- Hà Nội:
- 19 Tố Hữu, Khu đô thị Phùng Khoang, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Mô tả Công việc:
Tiếp nhận chứng từ, hạch toán kế toán lên phần mềm kế toán
Kiểm tra hạch toán và xử lý, sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán
Lên báo cáo thuế hàng tuần, tháng, quý, năm
Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh các vấn đề liên quan
Xử lý và cung cấp số liệu kịp thời, chính xác cho các bộ phận liên quan
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có ít nhất 01năm kinh nghiệm làm kế toán thuế
Am hiểu kiến thức về thuế và kế toán.
Kinh nghiệm làm thuế ở mảng Fintech là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Trợ cấp ăn trưa bằng coupon qua ví điện tử của công ty tại canteen, Vé gửi xe free.
Thưởng cá nhân/team xuất sắc hàng tháng/quý.
Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)
Review hiệu quả làm việc và lương 6tháng/lần
Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà)
Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty
Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00)
Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, thư viện đọc sách...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Funtap
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
