Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 19 Tố Hữu, Khu đô thị Phùng Khoang, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Mô tả Công việc:

Tiếp nhận chứng từ, hạch toán kế toán lên phần mềm kế toán

Kiểm tra hạch toán và xử lý, sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán

Lên báo cáo thuế hàng tuần, tháng, quý, năm

Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh các vấn đề liên quan

Xử lý và cung cấp số liệu kịp thời, chính xác cho các bộ phận liên quan

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Ứng viên có ít nhất 01năm kinh nghiệm làm kế toán thuế

Am hiểu kiến thức về thuế và kế toán.

Kinh nghiệm làm thuế ở mảng Fintech là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi của ứng viên:

Lương thỏa thuận theo năng lực

Trợ cấp ăn trưa bằng coupon qua ví điện tử của công ty tại canteen, Vé gửi xe free.

Thưởng cá nhân/team xuất sắc hàng tháng/quý.

Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)

Review hiệu quả làm việc và lương 6tháng/lần

Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà)

Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty

Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00)

Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, thư viện đọc sách...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Funtap

