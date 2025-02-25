Tuyển Kế toán thuế công ty cổ phần khánh phong vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà văn phòng Arlo – Ngách 1, ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quản lý, hạch toán các bút toán liên quan đến các khoản thu, thu hồi công nợ, theo dõi tiền gửi ngân hàng, chứng từ liên quan đến thu

- Quản lý, hạch toán các bút toán liên quan đến các khoản chi, lập kế hoạch thanh toán, thực hiện nghiệp vụ thanh toán, chi nội bộ, theo dõi nghiệp vụ tạm ứng,..

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp của các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo quy định Nhà nước.

- Kê khai doanh thu và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu

- Giao dịch với cơ quan thuế

- Kiểm tra việc in ấn, phát hành, sử dụng hoá đơn

- Kiểm tra các bút toán, sổ sách, công nợ liên quan đến báo cáo thuế

- Lập báo cáo thuế theo quý, năm

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức và hiểu biết về chế độ kế toán hiện hành cũng như các văn bản pháp luật liên quan.

- Trung thực, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao;

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa.

Tại công ty cổ phần khánh phong vn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: từ 12-15 triệu/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm)

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

- Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, du lịch và các chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty;

- Đóng BHXH theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty;

- Được hỗ trợ máy móc, trang thiết bị cần thiết trong quá trình thực hiện công việc;

- Chiết khấu khi sử dụng sản phẩm của Công ty;

- Môi trường năng động, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần khánh phong vn

