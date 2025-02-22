Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AMICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AMICO
- Hà Nội: L10 M12 phân khu An Khang KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Hạch toán các hóa đơn đầu vào, đầu ra phát sinh trong kỳ vào phần mềm kế toán, xuất hóa đơn cho khách hàng khi có yêu cầu, có phương án cân đối chi phí hàng năm trình Kế toán trưởng.
Kiểm tra và yêu cầu kế toán nội bộ hoàn thiện các hồ sơ liên quan theo quy định.
Hạch toán các khoản chi phí và nghiệp vụ khác như: Tiền lương, bảo hiểm, vay, lãi vay, khấu hao, phân bổ… vào phần mềm kế toán
Kê khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng, lập các báo cáo khi kết thúc năm tài chính.
In ấn và hoàn thiện, lưu giữ hồ sơ theo quy định của Luật kế toán, thuế…
Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, tổng hợp và phân tích dữ liệu.
Thành thạo word, excel và phần mềm kế toán Misa.
Có tinh thần ham học hỏi, luôn chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AMICO Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết phụ thuộc vào kết quả kinh doanh hàng năm.
Đi du lịch hàng năm 01 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AMICO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
