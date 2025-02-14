Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN

Kế toán thuế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm thực hiện dịch vụ kế toán và tư vấn thuế cho khách hàng mà phòng mình quản lý.
• Phối hợp với bộ phận kinh doanh để tư vấn ban đầu cho khách hàng mới
• Định hướng phát triển cho phòng về cách thức thực hiện dịch vụ, quản lý nhân sự phòng để đạt được hiệu quả tối ưu.
• Báo cáo, đề xuất, tham mưu cho Ban giám đốc về việc cải thiện chất lượng dịch vụ
• Tham gia đóng góp ý kiến ở các diễn đàn chuyên môn trong toàn Công ty
• Tổ chức đào tạo nội bộ trong phòng nhằm đảm bảo nhân sự đủ khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng
• Quản lý, điều phối, sắp xếp, tuyển dụng và định hướng cho nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của phòng
• Và các công việc khác theo phân công từ cấp trên giao xuống theo từng thời kỳ phát triển của phòng và Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Làm việc từ thứ 2 - thứ 6, riêng tháng 1 đến tháng 3 hàng năm làm luôn thứ 7
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán – kiểm toán

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thue-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job312329
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 184 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 33 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 94 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 184 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO
15 - 27 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ĐỒNG CA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ĐỒNG CA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH BBQ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu Công ty TNHH BBQ Việt Nam
14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBOX HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBOX HOLDINGS
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SUPCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SUPCOM VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC HÀ NỘI
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Vimed làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Vimed
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
16 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ POKE USA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ POKE USA
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HT
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DOHAGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DOHAGI
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Salonzo Group
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Công nghệ lưu trữ - Số hóa HT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ lưu trữ - Số hóa HT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH GIP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIP GROUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm