Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm thực hiện dịch vụ kế toán và tư vấn thuế cho khách hàng mà phòng mình quản lý.

• Phối hợp với bộ phận kinh doanh để tư vấn ban đầu cho khách hàng mới

• Định hướng phát triển cho phòng về cách thức thực hiện dịch vụ, quản lý nhân sự phòng để đạt được hiệu quả tối ưu.

• Báo cáo, đề xuất, tham mưu cho Ban giám đốc về việc cải thiện chất lượng dịch vụ

• Tham gia đóng góp ý kiến ở các diễn đàn chuyên môn trong toàn Công ty

• Tổ chức đào tạo nội bộ trong phòng nhằm đảm bảo nhân sự đủ khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng

• Quản lý, điều phối, sắp xếp, tuyển dụng và định hướng cho nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của phòng

• Và các công việc khác theo phân công từ cấp trên giao xuống theo từng thời kỳ phát triển của phòng và Công ty.