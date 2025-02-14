Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN
- Hà Nội: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm thực hiện dịch vụ kế toán và tư vấn thuế cho khách hàng mà phòng mình quản lý.
• Phối hợp với bộ phận kinh doanh để tư vấn ban đầu cho khách hàng mới
• Định hướng phát triển cho phòng về cách thức thực hiện dịch vụ, quản lý nhân sự phòng để đạt được hiệu quả tối ưu.
• Báo cáo, đề xuất, tham mưu cho Ban giám đốc về việc cải thiện chất lượng dịch vụ
• Tham gia đóng góp ý kiến ở các diễn đàn chuyên môn trong toàn Công ty
• Tổ chức đào tạo nội bộ trong phòng nhằm đảm bảo nhân sự đủ khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng
• Quản lý, điều phối, sắp xếp, tuyển dụng và định hướng cho nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của phòng
• Và các công việc khác theo phân công từ cấp trên giao xuống theo từng thời kỳ phát triển của phòng và Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán – kiểm toán
Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI