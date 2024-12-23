Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Kế toán thuế

Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế và thanh toán thuế theo đúng thời hạn.

Lập báo cáo thuế định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan thuế và ban lãnh đạo công ty.

Cập nhật kiến thức về luật thuế và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Làm thủ tục thanh, quyết toán thuế khi có yêu cầu

Tham gia giải quyết các vấn đề thuế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Hỗ trợ các phòng ban khác trong công ty liên quan đến công tác thuế.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 03 - 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế tại các công ty thương mại và có kiến thức chuyên môn sâu về kế toán thuế.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính, kiểm toán...

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.

Kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Khả năng nắm bắt công việc nhanh, quản lý, sắp xếp và xử lý công việc khoa học.

Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 13 đến 18 triệu/tháng

Thưởng tháng, quý, thưởng các dịp lễ tết; thưởng lương tháng 13;

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Hỗ trợ và đào tạo giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;

Chính sách phúc lợi khác theo quy định công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;

Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....;

Cách Thức Ứng Tuyển

