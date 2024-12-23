Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật.
Thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế và thanh toán thuế theo đúng thời hạn.
Lập báo cáo thuế định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan thuế và ban lãnh đạo công ty.
Cập nhật kiến thức về luật thuế và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Làm thủ tục thanh, quyết toán thuế khi có yêu cầu
Tham gia giải quyết các vấn đề thuế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Hỗ trợ các phòng ban khác trong công ty liên quan đến công tác thuế.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 03 - 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế tại các công ty thương mại và có kiến thức chuyên môn sâu về kế toán thuế.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính, kiểm toán...
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.
Kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày và kỹ năng giải quyết vấn đề.
Khả năng nắm bắt công việc nhanh, quản lý, sắp xếp và xử lý công việc khoa học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 13 đến 18 triệu/tháng
Thưởng tháng, quý, thưởng các dịp lễ tết; thưởng lương tháng 13;
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;
Hỗ trợ và đào tạo giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;
Chính sách phúc lợi khác theo quy định công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;
Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Tòa Center Building, Dự án Hapulico Complex, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

