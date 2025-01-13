Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH AOT VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 70 Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong công ty. In ấn lưu trữ chứng từ, sổ sách của công ty.

- Lập các tờ khai thuế và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo yêu cầu của cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước hữu quan

- Phối kết hợp với các công ty kiểm toán, cơ quan thuế và các đơn vị kiểm tra khác khi cần. - Chuẩn bị các bộ hồ sơ hoàn thuế và làm việc với cơ quan thuế để thực hiện và hoàn thành các thủ tục xin hoàn thuế của công ty.

- Các công việc khác do cấp trên phân công

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, TÀI CHÍNH, vững nghiệp vụ kế toán thuế, có kinh nghiệm hoặc biết về HOÀN THUẾ là một lợi thế lớn.

- Nắm vững các quy định về thuế, chuẩn mực kế toán Việt Nam và pháp luật liên quan

- Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán (Misa)

Tại CÔNG TY TNHH AOT VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN ở mức cao

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty như thưởng, xét tăng lương hàng năm, hỗ trợ ăn trưa, liên hoan hàng tháng...

Cách Thức Ứng Tuyển

