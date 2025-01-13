Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH AOT VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH AOT VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH AOT VINA
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH AOT VINA

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH AOT VINA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 70 Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong công ty. In ấn lưu trữ chứng từ, sổ sách của công ty.
- Lập các tờ khai thuế và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo yêu cầu của cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước hữu quan
- Phối kết hợp với các công ty kiểm toán, cơ quan thuế và các đơn vị kiểm tra khác khi cần. - Chuẩn bị các bộ hồ sơ hoàn thuế và làm việc với cơ quan thuế để thực hiện và hoàn thành các thủ tục xin hoàn thuế của công ty.
- Các công việc khác do cấp trên phân công

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, TÀI CHÍNH, vững nghiệp vụ kế toán thuế, có kinh nghiệm hoặc biết về HOÀN THUẾ là một lợi thế lớn.
- Nắm vững các quy định về thuế, chuẩn mực kế toán Việt Nam và pháp luật liên quan
- Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán (Misa)

Tại CÔNG TY TNHH AOT VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN ở mức cao
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty như thưởng, xét tăng lương hàng năm, hỗ trợ ăn trưa, liên hoan hàng tháng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AOT VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AOT VINA

CÔNG TY TNHH AOT VINA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Ô số TT16 Tổ hợp nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và khu nhà ở thấp tầng tại số 119 đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

