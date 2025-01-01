Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Nhập liệu chứng từ vào phần mềm kế toán.
- Xuất hóa đơn, kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra.
- Quản lý, kiểm tra, thực hiện nghiệp vụ liên quan đến BHXH ( báo tăng, báo giảm, thai sản, ốm đau ,...)
- Chấm công, tính lương, thưởng, và chi phí liên quan nhân công.
- Quản lý, hạch toán thu chi, tổng hợp chi phí.
- Kiểm soát đối chiếu công nợ với khách hàng, đối tác.
- Theo dõi hàng tồn kho, kiểm kho định kỳ.
- Đặt hàng nhà cung cấp.
- Lập và nộp tờ khai thuế GTGT , thuế TNCN hàng quý.
- Lập và nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN,... cuối năm.
- Làm việc với cơ quan thuế, BHXH, ngân hàng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Kế toán thuế
Độ tuổi 1990-1999

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: Lương cứng: 12-15tr+Phụ cấp+Thưởng
– Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành.
– Các chế độ phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, lương tháng thứ 13, thưởng lễ,tết...:
– Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 18 Tam Trinh, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

