Tuyển Kế toán thuế Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 121 - 123 Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

- Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán;

- Kiểm soát, theo dõi các khoản vay nợ, lãi vay phải trả;

- Kiểm soát, xác nhận hồ sơ thanh toán;

- Kiểm soát công nợ đầu vào, đầu ra, tạm ứng, hoàn ứng...;

- Kiểm soát công nợ với các đơn vị liên quan;

- Lập tờ khai hàng tháng, quý, năm;

- Lập BCTC năm;

- Các công việc khác theo chỉ thị của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính... và các ngành liên quan;

- Tối thiểu 3 năm tại vị trí tương đương; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, hiểu biết trong lĩnh vực sản xuất;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt yêu cầu kỹ năng Excel tốt;

- Có thể đi công tác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo;

- Khả năng tư duy, Có thể chịu áp lực cao trong công việc;

- Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng sắp xếp và quản lý thời gian, Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;

- Chính trực, tuân thủ, cởi mở, hòa đồng, nhanh nhẹn, cẩn thận chịu khó.

Tại Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực; Được đào tạo phát triển chuyên môn và kỹ năng;

- Thời gian làm việc linh hoạt do Quản lý trực tiếp quyết định, không áp dụng chấm công, đảm bảo hoàn thiện theo mục tiêu, chất lượng, tiến độ công việc;

- Phúc lợi: Môi trường làm việc cởi mở. Các chế độ du lịch, ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ... theo chính sách phúc lợi của công ty.

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;

- Được tham dự các hoạt động văn hóa đoàn thể quy mô lớn của toàn Tập đoàn như: Chương trình dã ngoại, tiệc sinh nhật, tiệc cuối năm, du lịch hè,....;

- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp hướng tới các giá trị bền vững;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTH đầy đủ theo luật lao động;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company

