Tuyển Kế toán thuế Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán thuế Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company

Kế toán thuế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 121

- 123 Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

- Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán;
- Kiểm soát, theo dõi các khoản vay nợ, lãi vay phải trả;
- Kiểm soát, xác nhận hồ sơ thanh toán;
- Kiểm soát công nợ đầu vào, đầu ra, tạm ứng, hoàn ứng...;
- Kiểm soát công nợ với các đơn vị liên quan;
- Lập tờ khai hàng tháng, quý, năm;
- Lập BCTC năm;
- Các công việc khác theo chỉ thị của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính... và các ngành liên quan;
- Tối thiểu 3 năm tại vị trí tương đương; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, hiểu biết trong lĩnh vực sản xuất;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt yêu cầu kỹ năng Excel tốt;
- Có thể đi công tác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo;
- Khả năng tư duy, Có thể chịu áp lực cao trong công việc;
- Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng sắp xếp và quản lý thời gian, Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;
- Chính trực, tuân thủ, cởi mở, hòa đồng, nhanh nhẹn, cẩn thận chịu khó.

Tại Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực; Được đào tạo phát triển chuyên môn và kỹ năng;
- Thời gian làm việc linh hoạt do Quản lý trực tiếp quyết định, không áp dụng chấm công, đảm bảo hoàn thiện theo mục tiêu, chất lượng, tiến độ công việc;
- Phúc lợi: Môi trường làm việc cởi mở. Các chế độ du lịch, ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ... theo chính sách phúc lợi của công ty.
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;
- Được tham dự các hoạt động văn hóa đoàn thể quy mô lớn của toàn Tập đoàn như: Chương trình dã ngoại, tiệc sinh nhật, tiệc cuối năm, du lịch hè,....;
- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp hướng tới các giá trị bền vững;
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTH đầy đủ theo luật lao động;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company

Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 973-975-977 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thue-thu-nhap-16-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job278724
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 195 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 195 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH FUVER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH FUVER VIỆT NAM
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ĐẦU TƯ AN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ĐẦU TƯ AN AN
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Hưng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Hưng Phát
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MTN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MTN VIỆT NAM
Trên 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH AOT VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH AOT VINA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Tập Đoàn Novaon Pro Company
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Authentik Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Authentik Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SJOURNEY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SJOURNEY
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GMG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GMG
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ Phần Datyso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Datyso Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Việt Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Việt Hưng
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BRITESTONE VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BRITESTONE VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm