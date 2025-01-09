Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Greenbay, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện công tác kế toán thuế, đảm bảo tuân thủ đúng luật thuế hiện hành.
Lập báo cáo thuế các loại (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và các báo cáo khác theo quy định.
Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lệ của các nghiệp vụ kế toán.
Hạch toán các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, quản lý chứng từ xuất nhập khẩu.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để cung cấp thông tin kế toán cần thiết.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại
Thành thạo các phần mềm kế toán Misa và phần mềm văn phòng (Word, Excel, Google sheet).
Nắm vững các quy định về kế toán, thuế và luật xuất nhập khẩu.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, lập báo cáo chính xác và kịp thời.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-15.000.000 đồng/tháng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi tiếp nhận chính thức
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: ML6-17 KĐT Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

