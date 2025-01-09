Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Greenbay, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

Thực hiện công tác kế toán thuế, đảm bảo tuân thủ đúng luật thuế hiện hành.

Lập báo cáo thuế các loại (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và các báo cáo khác theo quy định.

Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lệ của các nghiệp vụ kế toán.

Hạch toán các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, quản lý chứng từ xuất nhập khẩu.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để cung cấp thông tin kế toán cần thiết.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại

Thành thạo các phần mềm kế toán Misa và phần mềm văn phòng (Word, Excel, Google sheet).

Nắm vững các quy định về kế toán, thuế và luật xuất nhập khẩu.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, lập báo cáo chính xác và kịp thời.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-15.000.000 đồng/tháng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi tiếp nhận chính thức

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT

