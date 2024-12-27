Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH XE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 ngõ 15 Đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Thu thập các hóa đơn và giấy tờ cần thiết để kê khai và hạch toán theo quy định.

- Kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của các hóa đơn và chứng từ đầu vào và đầu ra.

- Chuẩn bị các khoản thanh toán thuế và hoàn thuế, nộp thuế đúng thời hạn theo quy định.

- Lập báo cáo thuế định kỳ (thuế GTGT, TNDN và TNCN) và các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý.

- Quản lý và lưu giữ hóa đơn, chứng từ, cơ sở dữ liệu thuế của doanh nghiệp.

- Xác định thuế được khấu trừ và thuế phải nộp, đề xuất giải pháp tối ưu thuế phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.

- Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động công ty

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tốt nghiệp chuyên ngành tài chính/kế toán

- Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng phân tích tổng hợp và tư duy logic tốt.

- Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel và các phần mềm kế toán.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và tuân thủ thời hạn.

Tại Công ty TNHH XE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 14 - 16 triệu + thưởng lễ tết

- Được hưởng các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, nghỉ mát hàng năm;

- Được cung cấp trang thiết bị làm việc: Đồng phục, máy tính,...

- Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XE Việt Nam

