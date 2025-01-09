Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, NO1 - T4 Tower, Chung cư Phú Mỹ Complex, Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

- Kiểm tra hạch toán các hóa đơn đầu ra, đầu vào, Xuất nhập kho hàng hóa ( Dữ liệu từ Nội bộ chuyển sang),

- Theo dõi, xử lý và kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các hóa đơn, tránh để sai lệch thông tin có trên hóa đơn, hóa đơn bỏ trốn

- Kiểm chi tiết các nghiệp vụ trong ngân hàng, thu chi (so sánh giữa các phần mềm)

- Sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hóa đơn, chứng từ sao cho khoa học, dễ tìm kiếm khi cần.

- Hướng dẫn kế toán viên khác các vấn đề về xuất, kiểm tra hóa đơn hợp lý - hợp lệ theo quy định hiện hành.

- Hạch toán các bút toán trên phần mềm thuế với những trường hợp đặc thù khác biệt theo quy định của thuế

- Thực hiện bút toán kết chuyển thuế VAT hàng tháng

- Đăng ký các chương trình khuyến mại của cho phù hợp với quy định nếu có

- Thực hiện lập chứng từ đúng nghiệp vụ đúng quy định thuế, lưu trữ sổ sách và chứng từ thuế theo quy định

- Thực hiện kê khai thuế GTGT hàng tháng cho BTP và các công ty con khác nếu có

- Hàng tháng lên bảng cân đối kế toán hàng tháng.

- Thực hiện bút toán phân bổ công cụ, dụng cụ, trích hao tài sản cố định, hạch toán lương thuế.

- Hạch toán bút toán cuối kỳ, bút toán khác, rà soát đối chiếu công nợ 131,331,1388,3388... so Nội Bộ.

- Kiểm tra, đối chiếu, cân đối chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán (đối chiếu Nội bộ), có phương án xử lý linh hoạt, tránh tình trạng dồn việc vào cuối năm.

- Đề nghị nộp và theo dõi các khoản thuế GTGT, TNDN, Môn bài...

- Lập báo cáo tài chính và làm tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm theo quy định của miền Bắc

- So sánh số liệu thuế các năm ( khi cần thiết)

- Căn cứ vào chủ trương của Công ty, quy định của pháp luật lập kế hoạch thuế theo tháng, quý, năm

- Tham gia việc tổng kiểm kê kho hàng và lên báo cáo chênh lệch kiểm kê, báo cáo về việc chênh lệch hàng hóa

Yêu Cầu Công Việc

Đại học trở lên

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán

Có ít nhất 3 năm tại vị trí tương đương

Tiêu chuẩn năng lực theo chức danh được quy định tại bảng khung năng lực Công ty

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, bảo hiểm sức khỏe, các chế độ khác đầy đủ theo quy định của Công ty.

- Thưởng lương tháng 13 (ít nhất 1 tháng lương)

- Tham gia tổ chức Công đoàn, Liên đoàn bóng đá Tập đoàn .

- Phúc lợi khác : Lì xì đầu năm, lì xì cho con, quà tặng giáng sinh, quà tặng sinh nhật, Trung thu, 1 / 6...

- Hoạt động Teambuilding sôi nổi như: BTP idol, cuộc đua kỳ thú, The Face...

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại, có nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

