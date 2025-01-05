Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát hóa đơn chứng từ

Gửi tờ khai, báo cáo quý, năm theo quy định của cơ quan thuế: Tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN tạm tính, báo cáo sử dụng hóa đơn, báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

In chi tiết tài khoản và đóng sổ sách theo quy định của thuế.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán, cung cấp số liệu cho cơ quan thuế và các ban ngành liên quan khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán

Từ 5 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty về dịch vụ nhà hàng

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (12 - 15 triệu/tháng);

Chế độ Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Các quyền lợi khác trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun

