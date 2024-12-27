Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC
- Hà Nội: toàn icon 4, số 243a đê la thành, đống đa, hà nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Hạch toán chứng từ đầu ra, đầu vào, Chi phí lương; Xuất hóa đơn tài chính.
Lập các báo cáo thuế: GTGT,TNCN, BCTC theo quy định.
Các công việc khác trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo kỹ năng word, excel...
ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh hoặc tiếng Nga
Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ phí gửi xe trong tòa nhà
Thưởng các ngày lễ tết trong năm, thưởng sinh nhật
Thử việc 02 tháng hưởng 85% lương
Đóng BHXH, BHYT, BHTN khi hết thử việc ký hợp đồng chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI