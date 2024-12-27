Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: toàn icon 4, số 243a đê la thành, đống đa, hà nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Hạch toán chứng từ đầu ra, đầu vào, Chi phí lương; Xuất hóa đơn tài chính.

Lập các báo cáo thuế: GTGT,TNCN, BCTC theo quy định.

Các công việc khác trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo kỹ năng word, excel...

ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh hoặc tiếng Nga

Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 11 -13tr + PC ăn trưa

Hỗ trợ phí gửi xe trong tòa nhà

Thưởng các ngày lễ tết trong năm, thưởng sinh nhật

Thử việc 02 tháng hưởng 85% lương

Đóng BHXH, BHYT, BHTN khi hết thử việc ký hợp đồng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.