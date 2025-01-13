Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Authentik Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Authentik Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Authentik Việt Nam

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Authentik Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 62 Yên Phụ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tập hợp, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ phát sinh.
- Bổ sung các chứng từ theo Quy định để hợp lệ hóa các chi phí. Hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm;
- Xuất hóa đơn thuế GTGT theo yêu cầu.
- Hoàn thành báo cáo thuế (GTGT, TTĐB, TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Quyết toán thuế TNDN) tháng/quý/ năm theo đúng luật thuế.
-Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, nợ ngân sách, hoàn thuế của doanh nghiệp.
-Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.
- Nhập phát sinh ngân hàng, bảo hiểm; Đối chiếu với Sao kê ngân hàng, C12 bảo hiểm.
- Lập báo cáo tài chính, in sổ sách chứng từ, bảo quản, lưu trữ tài liệu hồ sơ.
- Làm các hồ sơ Pháp lý của Công ty khi có chuyển nhượng Cổ phần, thay đổi các vị trí Quan trọng của Công ty.
- Cung cấp cáo báo cáo khi có yêu cầu của cấp trên, của cơ quan thuế, ngân hàng.
- Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc
- Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng chuyên ngành Tài chính - Kế toán.
- Am hiểu Luật thuế GTGT, TNCN, TNDN.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Tại Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Authentik Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp 40.000đ/bữa trưa, 300.000đ xăng xe/tháng.
- Tổng thu nhập từ 10.000.000đ - 15.000.000đ (Tùy theo năng lực)
- Cơ chế lương + thưởng theo chế độ + theo DS
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật pháp quy định.
- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật cá nhân.
- Nhân sự có khả năng tốt đáp ứng được công việc có thể offer lên thành nhân viên chính thức
- Làm việc trong môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Authentik Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Authentik Việt Nam

Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Authentik Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 42/38, tổ 5, phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

