Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4, số 2 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Làm việc giờ hành chính: 8h00 – 17h30 (thứ 2 đến thứ 7. Nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút. Chiều thứ 7 về lúc 16h30)

- Lên được báo cáo tài chính của quý / năm, cân đối thuế GTGT mua vào bán ra, kiểm soát hàng tồn kho và công nợ.

- Lập kế hoạch tài chính của năm tiếp theo.

- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với cơ quan thuế, giao dịch ngân hàng

- Trực tiếp báo cáo đồng thời lên Ban Giám đốc tình hình tài chính, thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý năm.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- NữTốt nghiệp các trường CĐ, Đại học kinh tế, tài chính chuyên ngành Kế toán.

- Ưu tiên các ứng viên đã có gia đình ổn định, có kinh nghiệm làm việc tại các công ty Xuất nhập khẩu trong lĩnh vực phân phối hàng điện máy.

- Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiêm chuyên thuế; ưu tiên đã có kinh nghiệm quyết toán thuế

- Có kiến thức nền tảng kế toán chắc chắn.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó, đam mê, có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực.

- Sử dụng máy tính thành thạo (Word, Excel, phần mềm kế toán…)..

Tại Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 10-13 triệu tùy theo năng lực

- Thử việc 1 tháng, nhận 85% lương trong thời gian thử việc

- Được cấp máy tính và các các phương tiện khác cho công việc

- Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước

- Môi trường làm việc năng động, độc lập, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước hiện hành.

- Được tham gia các hoạt động đoàn thể do công ty tổ chức: Du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, liên hoan...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin