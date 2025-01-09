Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Phố Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi và hạch toán.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầura

Chuẩn bị các khoản thanh toán thuế và khoản hoàn thuế, nộp thuế theo quyđịnh

Quản lý và lưu giữ hóa đơn, chứng từ, cơ sở dữ liệu thuế của doanh nghiệp

Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nộp tiền thuế cho cơ quan thuế (nếu có)

Làm báo cáo thuế tháng của quý đó, làm báo cáo quý cho thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và báo cáo sử dụng hóa đơn.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN

Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo công ty

(Trao đổi thêm khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành kế toán

- Ưu tiên có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

- Chịu được áp lực công việc

- Khả năng giao tiếp và hòa đồng;

- Khả năng thích ứng và xử lý tình huống linh hoạt

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán,thành thạo tin học văn phòng word, excel và sử dụng các hàm hiệu quả.

- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Trợ cấp ăn trưa, gửi xe

-Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc

-Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG

