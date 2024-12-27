Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Lô CN5C, KCN Gia Lập, xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, Gia Viễn, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tổng hợp chứng từ thu, chi tài chính định kỳ theo yêu cầu của trưởng phòng, và báo cáo việc thực hiện chi tiêu theo đúng kế hoạch.

Cung cấp các thông tin số liệu kế toán,tài chính cho kế toán trưởng.

Thực hiện công việc dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán

Kinh nghiệm vị trí ứng tuyển từ 02 năm trở lên;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đóng BHXH

Được hưởng mức lương hấp dẫn;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp;

Được tham gia du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH

