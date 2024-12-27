Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: Lô CN5C, KCN Gia Lập, xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, Gia Viễn, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Tổng hợp chứng từ thu, chi tài chính định kỳ theo yêu cầu của trưởng phòng, và báo cáo việc thực hiện chi tiêu theo đúng kế hoạch.
Cung cấp các thông tin số liệu kế toán,tài chính cho kế toán trưởng.
Thực hiện công việc dưới sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán
Kinh nghiệm vị trí ứng tuyển từ 02 năm trở lên;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đóng BHXH
Được hưởng mức lương hấp dẫn;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp;
Được tham gia du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
