Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA MIỀN ĐÔNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA MIỀN ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA MIỀN ĐÔNG

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: số 106, D1, KDC Phú Hòa, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tổ chức, xây dựng hoạt động kế toán của công ty:
Công nợ phải thu: Theo dõi tiền về, duyệt thanh toán trên CRM, xuất hóa đơn, báo cáo công nợ KH cuối tháng. Kiểm tra, lưu trữ hợp đồng khách hàng Báo cáo doanh thu tại khóa học Tính giá vốn khóa học Theo dõi và tính hoa hồng sale, hoa hồng đại lý Công nợ phải trả: kiểm tra hóa đơn, chứng từ. Làm bảng đề xuất chi, báo cáo công nợ NCC cuối tháng Báo cáo Xuất nhập tồn kho Thực hiện các nghiệp vụ kế toán, kiểm tra số dư các tài khoản cuối tháng Kiểm tra bảng lương
Công nợ phải thu: Theo dõi tiền về, duyệt thanh toán trên CRM, xuất hóa đơn, báo cáo công nợ KH cuối tháng. Kiểm tra, lưu trữ hợp đồng khách hàng
Báo cáo doanh thu tại khóa học
Tính giá vốn khóa học
Theo dõi và tính hoa hồng sale, hoa hồng đại lý
Công nợ phải trả: kiểm tra hóa đơn, chứng từ. Làm bảng đề xuất chi, báo cáo công nợ NCC cuối tháng
Báo cáo Xuất nhập tồn kho
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán, kiểm tra số dư các tài khoản cuối tháng
Kiểm tra bảng lương
Thực hiện các báo cáo hàng tháng: Báo cáo tài chính nội bộ và các báo cáo theo yêu cầu Làm báo cáo thuế quý, năm Sắp xếp, lưu trữ tài liệu, chứng từ kế toán
Thực hiện các báo cáo hàng tháng: Báo cáo tài chính nội bộ và các báo cáo theo yêu cầu
Làm báo cáo thuế quý, năm
Sắp xếp, lưu trữ tài liệu, chứng từ kế toán

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương, có khả năng lập các báo cáo chuyên ngành Tài chính, Kế toán và hạch toán số liệu
- Có các kỹ năng:
Sử dụng máy vi tính thành thạo, sử dụng tốt các công cụ khai thác Internet (Drive, Link GG, phần mềm CRM...) Lập kế hoạch, mục tiêu và quản lý thời gian Giao tiếp tốt, hòa đồng, hòa nhã Chịu được áp lực công việc Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
Sử dụng máy vi tính thành thạo, sử dụng tốt các công cụ khai thác Internet (Drive, Link GG, phần mềm CRM...)
Lập kế hoạch, mục tiêu và quản lý thời gian
Giao tiếp tốt, hòa đồng, hòa nhã Chịu được áp lực công việc
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
- Phẩm chất đạo đức:
Sáng tạo, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình và năng động, tư duy nhạy bén. Chủ động trong công việc; Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Sáng tạo, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình và năng động, tư duy nhạy bén.
Chủ động trong công việc;
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA MIỀN ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, thưởng lễ tết, du lịch 1 năm/lần
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các khóa đào tạo do các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực đứng lớp
Được rèn luyện, đào tạo các kĩ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm
Ngoài ra có các khoản thu nhập khác như: lương đi sự kiện, hoa hồng toàn văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA MIỀN ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA MIỀN ĐÔNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 106, Đường D1, KDC Phú Hòa, Phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

