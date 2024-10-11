Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA MIỀN ĐÔNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: số 106, D1, KDC Phú Hòa, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tổ chức, xây dựng hoạt động kế toán của công ty:

Công nợ phải thu: Theo dõi tiền về, duyệt thanh toán trên CRM, xuất hóa đơn, báo cáo công nợ KH cuối tháng. Kiểm tra, lưu trữ hợp đồng khách hàng Báo cáo doanh thu tại khóa học Tính giá vốn khóa học Theo dõi và tính hoa hồng sale, hoa hồng đại lý Công nợ phải trả: kiểm tra hóa đơn, chứng từ. Làm bảng đề xuất chi, báo cáo công nợ NCC cuối tháng Báo cáo Xuất nhập tồn kho Thực hiện các nghiệp vụ kế toán, kiểm tra số dư các tài khoản cuối tháng Kiểm tra bảng lương

Thực hiện các báo cáo hàng tháng: Báo cáo tài chính nội bộ và các báo cáo theo yêu cầu Làm báo cáo thuế quý, năm Sắp xếp, lưu trữ tài liệu, chứng từ kế toán

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương, có khả năng lập các báo cáo chuyên ngành Tài chính, Kế toán và hạch toán số liệu

- Có các kỹ năng:

Sử dụng máy vi tính thành thạo, sử dụng tốt các công cụ khai thác Internet (Drive, Link GG, phần mềm CRM...) Lập kế hoạch, mục tiêu và quản lý thời gian Giao tiếp tốt, hòa đồng, hòa nhã Chịu được áp lực công việc Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

- Phẩm chất đạo đức:

Sáng tạo, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình và năng động, tư duy nhạy bén. Chủ động trong công việc; Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA MIỀN ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, thưởng lễ tết, du lịch 1 năm/lần

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia các khóa đào tạo do các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực đứng lớp

Được rèn luyện, đào tạo các kĩ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm

Ngoài ra có các khoản thu nhập khác như: lương đi sự kiện, hoa hồng toàn văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA MIỀN ĐÔNG

