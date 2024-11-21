Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 16/1B đường dẫn cầu Phú Long, Lái Thiêu, Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: tháng, quý, năm
• Xử lý, hạch toán các chứng, hoá đơn phát sinh hàng ngày.
• Theo dõi và quản lý công nợ
• Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ...)
• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính kế toán.
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
- Thành thạo tin học văn phòng: word, excel, power point...
- Biết sử dụng các phần mềm kế toán.
- Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm và có khả năng làm việc độc lập

Tại Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo quy định của nhà nước và pháp luật.
+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến.
+ Được tham gia các hoạt động chung của công ty: Du lịch, team building, sự kiện...
+ Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty
+ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực.
+ Hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam

Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 16 Đường dẫn Cầu Phú Long, Phường Lái Thiêu, Tp. Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

