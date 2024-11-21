Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 16/1B đường dẫn cầu Phú Long, Lái Thiêu, Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: tháng, quý, năm

• Xử lý, hạch toán các chứng, hoá đơn phát sinh hàng ngày.

• Theo dõi và quản lý công nợ

• Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ...)

• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính kế toán.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

- Thành thạo tin học văn phòng: word, excel, power point...

- Biết sử dụng các phần mềm kế toán.

- Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm và có khả năng làm việc độc lập

Tại Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo quy định của nhà nước và pháp luật.

+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến.

+ Được tham gia các hoạt động chung của công ty: Du lịch, team building, sự kiện...

+ Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

+ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực.

+ Hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam

