Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Công ty TNHH Ever Tech Plastic VN, KHU PHỐ MỸ HIỆP, Thành phố Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Kế toán tổng hợp

- Theo dõi và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán.

- Hoạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác…

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Lập báo cáo tài chính theo từng kỳ kế toán, tổng hợp và thống kê số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định của công ty.

- Đồng thời thực hiện các công việc khác trong phạm vi chức năng của phòng kế toán.



- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Ưu tiên biết ngoại ngữ và biết sử dụng phần mềm Misa.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại Công Ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Sau thử việc 30 hoặc 60 ngày được ký hợp đồng chính thức nếu đạt yêu cầu.

- Được tham gia bảo hiểm đầy đủ và chế độ phúc lợi theo quy định Pháp luật hiện hành.

- Trợ cấp nuôi con nhỏ, trợ cấp cho lao động nữ.

- Được cung cấp suất ăn trưa miễn phí.

- Có ký túc xá miễn phí.

- Thưởng Tết, Quà Tết, Thưởng Lễ 30/04 và Lễ 2/09, Quà Trung Thu, Quà 08/03 cho lao động nữ, Quà 01/06 cho Thiếu nhi con em lao động, Quà Sinh nhật, Quà 20/10....

- Thưởng vàng cho người lao động có thâm niên 10 năm và 15 năm.

- Đi du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam

