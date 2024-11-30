Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LOGISTICS NAM KHÁNH (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 85, Khu Phố Bình Dương, Quốc Lộ 1A, Phường Long Bình Tân, Biên Hoà - Bình Dương, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu thu - chi hiện có và lập các chứng từ liên quan.

Theo dõi, quản lý tình hình thanh toán của khách hàng, lập báo cáo công nợ.

Kiểm soát chi phí, giải trình lý do biến động chi phí và doanh thu.

Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Tập hợp chứng từ

Theo dõi tài chính thu chi hàng ngày

Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, tuổi trên 26 tuổi

Ưu tiên biết Tiếng Trung

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán,....hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp hoặc ở các vị trí tương đương, có kiến thức nghiệp vụ tài chính kế toán, luật thuế.

Gắn bó với công việc lâu dài chịu được áp lực công việc.

Thái độ thân thiện, nhiệt tình, ham học hỏi, tư duy tốt

Có ý thức chấp hành nội quy, quy định của Công ty.

Có khả năng chịu áp lực cao và trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS NAM KHÁNH (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, độc lập , năng động.

Được đào tạo từ các chuyên gia nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS NAM KHÁNH (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin