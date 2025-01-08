Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Km số 7 Quốc Lộ 13 (đối diện Lotte Mart Bình Dương)

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

-Thời gian: Sáng (8h00 - 12h00), Chiều (13h00 – 17h00) từ thứ 2-7, nghỉ chủ nhật.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + phụ cấp + hiệu quả công việc.

- Thưởng các ngày lễ lớn; thưởng quý, cuối năm.

- Được cấp đồng phục, trang thiết bị, công cụ để làm việc.

- Được hỗ trợ đào tạo về chuyên môn vị trí đảm nhiệm.

- Tham gia đầy đủ Bảo Hiểm và các chính sách khác theo quy định của nhà nước.

- Chế độ nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH

