Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Km số 7 Quốc Lộ 13 (đối diện Lotte Mart Bình Dương)
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
-Thời gian: Sáng (8h00 - 12h00), Chiều (13h00 – 17h00) từ thứ 2-7, nghỉ chủ nhật.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản + phụ cấp + hiệu quả công việc.
- Thưởng các ngày lễ lớn; thưởng quý, cuối năm.
- Được cấp đồng phục, trang thiết bị, công cụ để làm việc.
- Được hỗ trợ đào tạo về chuyên môn vị trí đảm nhiệm.
- Tham gia đầy đủ Bảo Hiểm và các chính sách khác theo quy định của nhà nước.
- Chế độ nghỉ dưỡng hàng năm.
- Thưởng các ngày lễ lớn; thưởng quý, cuối năm.
- Được cấp đồng phục, trang thiết bị, công cụ để làm việc.
- Được hỗ trợ đào tạo về chuyên môn vị trí đảm nhiệm.
- Tham gia đầy đủ Bảo Hiểm và các chính sách khác theo quy định của nhà nước.
- Chế độ nghỉ dưỡng hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI