Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tiếp Vận Hoàng Yến làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô B11, KDC Đại Ngàn, Phường Thuận Giao, Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, hóa đơn. Thu thập, sắp xếp, xử lý chừng từ kế toán, xử lý số liệu, hạch toán chi phí vào phần mềm, theo dõi thu/chi, các khoản khấu hao. Kiểm tra hóa đơn đầu ra, xử lý hóa đơn đầu vào & Lên BK Mua vào, Bán Ra. Lập hồ sơ đăng ký cấp MST Cá Nhân cho Người lao động. Lập hồ sơ đăng ký cấp MST Cá Nhân cho Người Phụ Thuộc. Kiểm tra, đối chiếu, cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp, các số dư cuối kỳ. Phổ biến hướng dẫn các phòng ban khác thực hiện đúng các trình tự, thủ tục kế toán. Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các công việc liên quan. Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên. Cân đối Thuế. Phối hợp với Cty DVKT để cung cấp các hồ sơ & theo dõi các khoản hoàn thuế. Ghi chép, lên tờ khai thuế GTGT, TNCN và nộp tờ khai thuế hàng tháng Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của công ty.

Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, hóa đơn.

Thu thập, sắp xếp, xử lý chừng từ kế toán, xử lý số liệu, hạch toán chi phí vào phần mềm, theo dõi thu/chi, các khoản khấu hao.

Kiểm tra hóa đơn đầu ra, xử lý hóa đơn đầu vào & Lên BK Mua vào, Bán Ra.

Lập hồ sơ đăng ký cấp MST Cá Nhân cho Người lao động.

Lập hồ sơ đăng ký cấp MST Cá Nhân cho Người Phụ Thuộc.

Kiểm tra, đối chiếu, cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp, các số dư cuối kỳ.

Phổ biến hướng dẫn các phòng ban khác thực hiện đúng các trình tự, thủ tục kế toán.

Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các công việc liên quan.

Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Cân đối Thuế.

Phối hợp với Cty DVKT để cung cấp các hồ sơ & theo dõi các khoản hoàn thuế.

Ghi chép, lên tờ khai thuế GTGT, TNCN và nộp tờ khai thuế hàng tháng

Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của công ty.

Tính toán, theo dõi chi phí lương, hạch toán vào sổ sách

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý công việc hiệu quả, khoa học Chăm chỉ, trung thực, kỹ năng quản lý tốt, chủ động trong công việc và có thể làm thêm giờ khi được yêu cầu.

Giới tính: Nữ

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý công việc hiệu quả, khoa học

Chăm chỉ, trung thực, kỹ năng quản lý tốt, chủ động trong công việc và có thể làm thêm giờ khi được yêu cầu.

Tại Công ty TNHH Tiếp Vận Hoàng Yến Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực; Phụ cấp: Xăng, điện thoại... Hưởng lương tháng 13 Các hoạt động văn hóa, nghỉ dưỡng. Thưởng Lễ, Tết,....

Lương thỏa thuận theo năng lực;

Phụ cấp: Xăng, điện thoại...

Hưởng lương tháng 13

Các hoạt động văn hóa, nghỉ dưỡng.

Thưởng Lễ, Tết,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tiếp Vận Hoàng Yến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin