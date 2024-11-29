Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Vận Tải Tân An Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Vận Tải Tân An Phát
- Bình Dương:
- Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Tân An Phát, 2/19, Đại Lộ Bình Dương, Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
- Cập nhật doanh thu hàng ngày; thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả.
- Cập nhật số liệu kho và đối chiếu giữa sổ sách và thực tế.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác liên quan đến kế toán.
- Hỗ trợ phòng TCKT làm báo cáo, sổ sách phục vụ quyết toán thuế.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán. Ưu tiên các trường Đại học khối Kinh Tế.
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Vận Tải Tân An Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Có thể làm thêm full tuần.
- Phụ cấp 150k 1 ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Vận Tải Tân An Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
