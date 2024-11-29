Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Vận Tải Tân An Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Tân An Phát, 2/19, Đại Lộ Bình Dương, Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Cập nhật doanh thu hàng ngày; thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả.

- Cập nhật số liệu kho và đối chiếu giữa sổ sách và thực tế.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác liên quan đến kế toán.

- Hỗ trợ phòng TCKT làm báo cáo, sổ sách phục vụ quyết toán thuế.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

-Độ tuổi: từ 20 - 25 tuổi.

-Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán. Ưu tiên các trường Đại học khối Kinh Tế.

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Vận Tải Tân An Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc T2 đến T6 , môi trường thoải mái vui vẻ.

- Có thể làm thêm full tuần.

- Phụ cấp 150k 1 ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Vận Tải Tân An Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin