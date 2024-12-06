Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Tư Vấn Thiên Hậu làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 257/1 Khu Phố 1A, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận,kiểm tra hóa đơn,chứng từ

Tính giá thành sản phẩm

Tính lương , trích lập các khoản bảo hiểm...

Tổng hợp báo cáo thuế hàng tháng , hàng quý

Lên BCTC , quyết toán thuế TNCN, Quyết toán thuế TNDN

Giải trình, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ : Trung cấp, cao đẳng, đại học

Có kinh nghiệm báo cáo thuế, báo cáo tài chính

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Tư Vấn Thiên Hậu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản : thỏa thuận

Phụ cấp đi lại : 500.000

Chuyên cần: 500.000

Phụ cấp trách nhiệm : 500.000 - 3.000.000

Chế độ : Tham gia bảo hiểm đầy đủ, thưởng lễ, tết, lương tháng 13 (cuối năm) , tháng 14 (cuối mùa báo cáo), du lịch thường niên...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Tư Vấn Thiên Hậu

