Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Tư Vấn Thiên Hậu làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Tư Vấn Thiên Hậu
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- 257/1 Khu Phố 1A, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận,kiểm tra hóa đơn,chứng từ
Tính giá thành sản phẩm
Tính lương , trích lập các khoản bảo hiểm...
Tổng hợp báo cáo thuế hàng tháng , hàng quý
Lên BCTC , quyết toán thuế TNCN, Quyết toán thuế TNDN
Giải trình, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ : Trung cấp, cao đẳng, đại học
Có kinh nghiệm báo cáo thuế, báo cáo tài chính
Có kinh nghiệm báo cáo thuế, báo cáo tài chính
Tại Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Tư Vấn Thiên Hậu Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản : thỏa thuận
Phụ cấp đi lại : 500.000
Chuyên cần: 500.000
Phụ cấp trách nhiệm : 500.000 - 3.000.000
Chế độ : Tham gia bảo hiểm đầy đủ, thưởng lễ, tết, lương tháng 13 (cuối năm) , tháng 14 (cuối mùa báo cáo), du lịch thường niên...
Phụ cấp đi lại : 500.000
Chuyên cần: 500.000
Phụ cấp trách nhiệm : 500.000 - 3.000.000
Chế độ : Tham gia bảo hiểm đầy đủ, thưởng lễ, tết, lương tháng 13 (cuối năm) , tháng 14 (cuối mùa báo cáo), du lịch thường niên...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Tư Vấn Thiên Hậu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI