Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 77.đường 73.khu phố 2, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thành phố Thủ Dầu Một

- Theo dõi đơn hàng, công nợ: khách hàng, nhà cung cấp.

- Thực hiện thu - chi; kê khai, xuất hóa đơn trong công ty.

- Lập lệnh chuyển khoản online, lệnh thanh toán quốc tế.

- Báo cáo thuế GTGT, TNCN hàng tháng/quý.

- Hoàn thiện sổ sách kế toán. Quyết toán thuế TNDN, TNCN

- Làm báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ

- Tính công tác phí, lương, BHXH

- Thu thập, xử lý, lưu giữ hóa đơn chứng từ sổ sách kế toán khoa học hợp

-Thời gian: Sáng (8h00 - 12h00), Chiều (13h00 - 17h00) từ thứ 2-7, nghỉ chủ nhật.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: cao đẳng/ đại học chuyên ngành Kế Toán

- Kinh nghiệm: từ 3 năm trở lên.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quyết toán thuế và sử dụng tốt phần mềm MISA hoặc đã làm cho các công ty kinh doanh máy móc thiết bị.

- Tin học ở mức tốt (word, excel), có tiếng Anh hoặc Hoa là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ làm việc nhiệt tình, trung thực, kỹ tính, nhanh nhẹn, hòa đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + phụ cấp + KPI/ hiệu quả công việc.

- Thưởng các ngày lễ lớn; thưởng quý, cuối năm.

- Được cấp đồng phục, trang thiết bị, công cụ để làm việc.

- Được hỗ trợ đào tạo về chuyên môn vị trí đảm nhiệm.

- Tham gia đầy đủ Bảo Hiểm và các chính sách khác theo quy định của nhà nước.

- Chế độ nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH

