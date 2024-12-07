Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 77.đường 73.khu phố 2, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Theo dõi đơn hàng, công nợ: khách hàng, nhà cung cấp.
- Thực hiện thu - chi; kê khai, xuất hóa đơn trong công ty.
- Lập lệnh chuyển khoản online, lệnh thanh toán quốc tế.
- Báo cáo thuế GTGT, TNCN hàng tháng/quý.
- Hoàn thiện sổ sách kế toán. Quyết toán thuế TNDN, TNCN
- Làm báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ
- Tính công tác phí, lương, BHXH
- Thu thập, xử lý, lưu giữ hóa đơn chứng từ sổ sách kế toán khoa học hợp
-Thời gian: Sáng (8h00 - 12h00), Chiều (13h00 - 17h00) từ thứ 2-7, nghỉ chủ nhật.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: cao đẳng/ đại học chuyên ngành Kế Toán
- Kinh nghiệm: từ 3 năm trở lên.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quyết toán thuế và sử dụng tốt phần mềm MISA hoặc đã làm cho các công ty kinh doanh máy móc thiết bị.
- Tin học ở mức tốt (word, excel), có tiếng Anh hoặc Hoa là một lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ làm việc nhiệt tình, trung thực, kỹ tính, nhanh nhẹn, hòa đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + phụ cấp + KPI/ hiệu quả công việc.
- Thưởng các ngày lễ lớn; thưởng quý, cuối năm.
- Được cấp đồng phục, trang thiết bị, công cụ để làm việc.
- Được hỗ trợ đào tạo về chuyên môn vị trí đảm nhiệm.
- Tham gia đầy đủ Bảo Hiểm và các chính sách khác theo quy định của nhà nước.
- Chế độ nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHÚ THỊNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 713 Đường Phú Lợi, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

