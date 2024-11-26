Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiểm tra, cân đối hóa đơn, chứng từ kế toán.
• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán
• Làm báo cáo hành chính gửi các cơ quan theo quy định.
• Lập Báo cáo thuế GTGT, TNCN, BCTC cuối năm
• Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế
• Làm các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên về lĩnh vực Kế Toán, Kinh tế, Tài chính Kế toán
• Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
• Biết tiếng Trung là một lợi thế
• Thành thạo vi tính và các phần mềm kế toán chuyên dụng
• Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, kỷ luật cao
• Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
• Ưu tiên có kinh nghiệm làm qua công ty dịch vụ kế toán
* Chế Độ Đãi Ngộ:
• Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng, thỏa thuận theo đúng năng lực làm việc
• Thưởng tháng 13 và ghi nhận cống hiến và thưởng hiệu quả cuối năm, thưởng lễ tết
• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động.
• Được đào tạo và làm việc trong công ty có quy mô và thuận lợi trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệp làm việc.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
• Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển tại Công ty.
• Chế độ khen thưởng theo mức độ công việc căn cứ trên hiệu quả công việc.
• Công việc ổn định và lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Lương tháng 13
Chăm sóc sức khoẻ
Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định
Cơ hội du lịch
Chế độ tham quan, du lịch, sinh nhật, hiếu hỉ, thưởng các ngày Lễ, Tết: dương lịch/ âm lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 40, đường N5, khu dân cư dịch vụ Tân Bình, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

