Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH You Young Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH You Young Vina
Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- công ty You Young Vina, Việt Hương 2, KCN, An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và các khoản khấu hao.
Lập báo cáo Thuế
Tính giá thành của từng loại hàng.
Các báo cáo liên quan sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành trở lên
Có kinh nghiệm tốt thiểu 3 năm ở vị trí kế toán tổng hợp ( công ty sản xuất)
Tại Công Ty TNHH You Young Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ quyền lợi ( phép năm, thưởng..) theo quy định
Cơm trưa miễn phí
Có xe đưa rước từ Eon Thuận An đến Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH You Young Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI