Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH You Young Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - công ty You Young Vina, Việt Hương 2, KCN, An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và các khoản khấu hao.

Lập báo cáo Thuế

Tính giá thành của từng loại hàng.

Các báo cáo liên quan sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành trở lên

Có kinh nghiệm tốt thiểu 3 năm ở vị trí kế toán tổng hợp ( công ty sản xuất)

Quyền Lợi Được Hưởng

Hưởng đầy đủ quyền lợi ( phép năm, thưởng..) theo quy định

Cơm trưa miễn phí

Có xe đưa rước từ Eon Thuận An đến Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

