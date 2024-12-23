Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TM Production làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

- Từ 25 đến 35 tuổi - Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán - Có kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp - Tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và trung thực cao

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI