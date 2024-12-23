Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TM Production làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH TM Production
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- 2PJW+GQW Tan Uyen, Bình Dương, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Thời gian làm việch: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 25 đến 35 tuổi
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán
- Có kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và trung thực cao
Tại Công Ty TNHH TM Production Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ cơm trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Production
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
