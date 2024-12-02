Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TM Production làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 2PJW+GQW Tan Uyen, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Kế toán tổng hợp

Lập ủy nhiệm chi cũng như séc nạp - rút tiền và giao dịch tài khoản ngân hàng

Ghi nhận dòng tiền của doanh nghiệp được lưu trữ tại ngân hàng, các khoản vay vốn đến hạn, cần đáo hạn, thanh lý…

Theo dõi và đối chiếu, lập các tài liệu, hồ sơ thanh toán theo từng khách hàng mà công ty đã và đang thực hiện, theo dõi tiến độ hoá đơn để làm hồ sơ thanh toán kịp thời

Nhập số liệu vào phần mềm Misa hoặc hệ thống quy định của công ty

Lập chứng từ, hóa đơn bán hàng, nhập hóa đơn mua vào, cân đối hóa đơn hàng tháng.

Tổng hợp, phân loại chứng từ

Lập hồ sơ, báo cáo thuế hàng tháng theo qui định pháp luật hiện hành.

Theo dõi, đánh giá tính hiệu quả tài chính hang tháng, quý, năm.

Quản lý công nợ, theo dõi tiến độ thanh toán đối với các hợp đồng kinh tế

Hàng tháng lập bảng báo cáo tổng hợp trình Ban lãnh đạo công ty xem xét

Thực hiện các công việc liên quan đến hạch toán kế toán phát sinh hàng ngày của Công ty, quản lý xuất nhập tồn kho hàng hoá .

Khai báo thuế, xuất hóa đơn

Làm thêm các công việc đến hành chính văn phòng, bảo hiểm, các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Thành thạo 4 kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng trung.

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về kế toán.

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (word, excel).

- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, nhạy bén, nắm bắt công việc nhanh, giao tiếp tốt.

- Trung thực, có trách nhiệm với công việc.

- Cẩn thận, chịu được áp lực của công việc.

Tại Công Ty TNHH TM Production Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thương lượng, sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn, dựa theo năng lực của ứng viên

- Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động

- Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm;

- Thưởng định kỳ hàng năm và lễ, tết đầy đủ theo quy định của công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, rộng mở.

- Được đào tạo bài bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Production

