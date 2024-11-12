Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Hatiengroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 286 Thành Công, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh - Bình Dương, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập, theo dõi, kiểm tra và báo cáo chi phí của dự án.

Theo dõi, kiểm soát việc tập hợp chứng từ trong quá trình xây dựng cơ bản, xác định lãi lỗ của từng đầu mục công viêc theo đúng quy định.

Kiểm tra pháp lý, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo đúng quy định của công ty.

Sắp xếp, lưu trữ toàn bộ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, dự toán, quyết toán, biên bản nghiệm thu bàn giao…,của dự án kịp thời, đầy đủ, chính xác, khoa học.

Theo dõi, báo cáo kịp thời chi phí cho lãnh đạo công ty.

Hạch toán nghiệp vụ kế toán cho công trình xây dựng đang phụ trách.

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên mới ra trường tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán.

Có kinh nghiệm làm kế toán các công trình xây dựng là lợi thế.

Hiểu rõ về luật thuế và các quy định của nhà nước.

Chịu được áp lực cao trong công việc, nhanh nhẹn, hoạt bát. Có sức khỏe tốt, sẵn sàng di chuyển khi nhận được sự điều động của công ty.

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp theo công trình.

Chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ.

Chế độ nghỉ theo Luật lao động.

Chia lợi nhuận cuối năm.

Các chế độ khác theo quy định công ty.

