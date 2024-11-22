Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LONG THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - số 7 Nguyễn Trung Trực, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

1. Kế toán thuế

Thường xuyên cập nhật thông tin về Luật, quy định,… liên quan đến thuế, kế toán để đưa ra phương pháp thực hiện phù hợp, tránh sai sót, rủi ro vi phạm.

Kiểm tra các bút toán, sổ sách kế toán.

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp pháp, sự phù hợp của sổ sách kế toán và tất cả các Báo cáo kế toán gửi cho cơ quan nhà nước.

Trực tiếp làm việc với các Cơ quan nhà nước như: Quyết toán, kiểm tra,…

Kiểm tra việc cân đối giá bán. Hỗ trợ Nhân viên cân đối giá nhập xuất, cân đối hóa đơn đầu vào (doanh số mua) và hóa đơn đầu ra (doanh số bán) hàng tháng.

2. Kế toán ngân hàng

Trực tiếp thực hiện lập các báo cáo cung cấp cho ngân hàng để thực hiện các hợp đồng vay vốn (mở hạn mức, tái ký, kiểm tra định kỳ,…).

Kiểm tra và lập bảng kê theo dõi về các điều kiện, thời hạn,… của tất cả các Hợp đồng hạn mức, Hợp đồng thế chấp, Biên bản định giá,… của tất cả các ngân hàng.

Theo dõi lịch trả nợ ngân hàng (lịch đáo hạn).

Theo dõi và tính lãi vay để đối chiếu với ngân hàng.

Lập hồ sơ giải ngân/đáo hạn (khi Nhân viên vắng).

3. Cân đối/quản lý tài chính

Cân đối dòng tiền hằng ngày/hàng tuần để đáo hạn Ngân hàng/thanh toán công nợ.

Dự toán dòng tiền/chi phí cho các khoản đầu tư/ kế hoạch kinh doanh.

Lên kế hoạch đáo hạn/thanh toán công nợ hàng ngày.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán - Tài chính.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp.

Am hiểu tất cả các luật thuế, kế toán.

Có khả năng phân tích báo cáo tài chính.

Trung thực, cẩn trọng, ngăn nắp, tỉ mỉ.

Có thể làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH LONG THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14-17tr/tháng (Theo năng lực, trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn)

BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định.

Đào tạo các khóa hoc phát triển bản thân khi gắn bó lâu dài.

Môi trường làm viêc năng động.

Thưởng lễ, tết, sinh nhật,....

Team building, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LONG THUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin