Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Lancaster, 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

A. Công tác kế toán

Kiểm tra, hạch toán, đối chiếu, tổng hợp và đánh giá các dịch vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

Việc theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu và xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

Kiểm tra phân tích, phân bổ và tính toán các khoản chi phí trả trước, chi phí sản xuất, khấu hao tài sản cố định theo đúng quy định.

Hạch toán lương, bảo hiểm, các trích dẫn theo lương và thực hiện các báo cáo liên quan.

Kiểm tra và lập tờ khai thuế VAT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế nhà thầu và các loại thuế khác theo quy định.

Lập và nộp các báo cáo tài chính định kỳ theo tháng, quý, năm.

Theo dõi sổ kế toán với số liệu thực tế từ các bộ phận khác, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

B. Quản lý tài chính

Theo dõi và quản lý tiền tệ, thiết lập kế hoạch tiền hàng tháng.

Hỗ trợ kế toán trưởng trong lập báo cáo tài chính, lập báo cáo quản trị.

Kiểm soát chi phí, đề xuất các phương pháp tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa hiệu quả tài chính.

Hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách, theo dõi việc thực hiện ngân sách.

C. Kiểm soát nội bộ theo quy định pháp luật

Đảm bảo thủ tục thanh toán đúng các quy định của pháp luật về kế toán, thuế và tài chính.

Hỗ trợ kiểm tra nội bộ, thanh toán thuế và giải mã dữ liệu khi có yêu cầu.

Tham gia xây dựng, cải tiến hệ thống, quy trình vận hành.

Kiểm soát nội bộ trong bộ phận kế toán.

D. Các công việc khác

Hỗ trợ Kế toán trưởng trong các công tác quản lý chung của bộ phận kế toán.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại ví trí Kế toán. Có kinh nghiệm trong lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và làm việc với cơ quan thuế.

Kỹ năng cần có: Thành thạo phần mềm kế toán MISA và Excel

Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích dữ liệu, tính cách cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức lương 10 – 15 triệu.

Cân bằng cuộc sống: làm từ thứ 2 - thứ 6, bonding hàng tháng, văn hóa sáng tạo

Phát triển cá nhân: khám phá các quốc gia Châu Âu, làm việc với các chuyên gia hàng đầu, cơ hội thăng tiến & phát triển tầm nhìn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS

