Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Kiểm tra tính hợp lệ: Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn trước khi nhập vào sổ sách kế toán.
Kiểm tra số dư và đối chiếu số liệu giữa các sổ kế toán. Xử lý các bút toán điều chỉnh khi cần thiết
Thực hiện bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính
Quản lý Tài Sản, theo dõi ghi nhận tăng giảm/tài sản, tính khấu hao, kiểm kê định kỳ. Báo cáo theo dõi biến động tài sản
Quản lý Công Nợ, theo dõi các khoản phải thu, phải trả. Lập các báo cáo liên quan tới nợ (tuổi nợ, công nợ KH, công nợ NCC...)
Kiểm soát luân chuyển hàng hoá, luân chuyển dòng tiền (tình hình thanh toán, N-X-T hàng hoá)
Lập kế hoạch tài chính, xây dựng kế hoạch ngân sách, dự báo dòng tiền
Phân tích và báo cáo tình hình tồn kho
Công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn sinh năm 2001 - 1990 và có kinh nghiệm làm nghề từ 1 năm trở lên ở mảng kế toán nội bộ
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản, công ty dùng phần mềm kế toán Misa
Chủ động, có trách nhiệm trong công việc
Có khả năng làm việc nhóm
Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ chế tăng ca rõ ràng, minh bạch: Ngày thường tăng ca 150%. Chủ nhật tăng ca 200%. Lễ tết tăng ca 300%.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp: leader giỏi, có tâm, chỉ cần bạn muốn và chủ động học hỏi, leader hỗ trợ hết lòng và trao cơ hội thử thách.
Quyền lợi cơ bản theo đúng luật lao động như: bảo hiểm, phép năm, nghỉ Lễ Tết, ….
Thưởng các ngày Lễ (30/04, 02/09), thưởng Tết dương, Tết âm, lương tháng 13, ….
Hoạt động nội bộ: sinh nhật, thăm hỏi bản thân và gia đình các dịp hiếu hỉ, quốc tế phụ nữ, quốc tế đàn ông, trung thu, 01/06, team building, ...
Công ty có quỹ đào tạo dành cho nhân viên đi học bên ngoài
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên tại công ty
Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
