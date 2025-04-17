Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ: Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn trước khi nhập vào sổ sách kế toán.

Kiểm tra số dư và đối chiếu số liệu giữa các sổ kế toán. Xử lý các bút toán điều chỉnh khi cần thiết

Thực hiện bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính

Quản lý Tài Sản, theo dõi ghi nhận tăng giảm/tài sản, tính khấu hao, kiểm kê định kỳ. Báo cáo theo dõi biến động tài sản

Quản lý Công Nợ, theo dõi các khoản phải thu, phải trả. Lập các báo cáo liên quan tới nợ (tuổi nợ, công nợ KH, công nợ NCC...)

Kiểm soát luân chuyển hàng hoá, luân chuyển dòng tiền (tình hình thanh toán, N-X-T hàng hoá)

Lập kế hoạch tài chính, xây dựng kế hoạch ngân sách, dự báo dòng tiền

Phân tích và báo cáo tình hình tồn kho

Công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán

Ưu tiên các bạn sinh năm 2001 - 1990 và có kinh nghiệm làm nghề từ 1 năm trở lên ở mảng kế toán nội bộ

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản, công ty dùng phần mềm kế toán Misa

Chủ động, có trách nhiệm trong công việc

Có khả năng làm việc nhóm

Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng + Phụ cấp (Ăn trưa, gửi xe) + Thưởng doanh thu của công ty + Tăng ca (nếu có)

Cơ chế tăng ca rõ ràng, minh bạch: Ngày thường tăng ca 150%. Chủ nhật tăng ca 200%. Lễ tết tăng ca 300%.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp: leader giỏi, có tâm, chỉ cần bạn muốn và chủ động học hỏi, leader hỗ trợ hết lòng và trao cơ hội thử thách.

Quyền lợi cơ bản theo đúng luật lao động như: bảo hiểm, phép năm, nghỉ Lễ Tết, ….

Thưởng các ngày Lễ (30/04, 02/09), thưởng Tết dương, Tết âm, lương tháng 13, ….

Hoạt động nội bộ: sinh nhật, thăm hỏi bản thân và gia đình các dịp hiếu hỉ, quốc tế phụ nữ, quốc tế đàn ông, trung thu, 01/06, team building, ...

Công ty có quỹ đào tạo dành cho nhân viên đi học bên ngoài

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên tại công ty

Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực

