Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp cho công ty hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu

Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày

Quản lý sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo quy định

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập, xử lý số liệu kế toán chính xác và kịp thời

Tham gia lập kế hoạch tài chính, ngân sách và dự báo tài chính

Hỗ trợ trong quá trình kiểm toán, thanh tra tài chính khi có yêu cầu

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Kinh nghiệm tối thiểu: 3 năm.

Thành thạo Excel và các phần mềm văn phòng cơ bản

Thành thạo phần mềm kế toán Misa

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc

Kỹ năng phân tích số liệu tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chủ động, có trách nhiệm với công việc được giao

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương CB

Phụ cấp : 30.000vnd/ngày

Thử việc: 85% lương

Tăng ca Chủ nhật: Tính 200% lương (nếu cần)

Ngày Lễ nghỉ tính 100% lương

Tăng ca ngày lễ: Tính 200% lương

Thưởng Lễ Tết theo quy định của Công ty, thưởng theo kết quả kinh doanh.

Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, tết theo Luật lao động.

Được đóng bảo hiểm sau 06 tháng – 01 năm theo đợt xét duyệt các tiêu chí đánh giá năng lực của nhân viên cũng như sự cam kết gắn bó của nhân viên đối với công ty.

Được tham gia các khóa đào tạo về văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn.

Tự do sáng tạo, thể hiện quan điểm và phát triển bản thân.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được làm việc trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH THĂNG LONG

