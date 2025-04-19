Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH THĂNG LONG
- Hà Nội: Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp cho công ty hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu
Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày
Quản lý sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo quy định
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập, xử lý số liệu kế toán chính xác và kịp thời
Tham gia lập kế hoạch tài chính, ngân sách và dự báo tài chính
Hỗ trợ trong quá trình kiểm toán, thanh tra tài chính khi có yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu: 3 năm.
Thành thạo Excel và các phần mềm văn phòng cơ bản
Thành thạo phần mềm kế toán Misa
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Kỹ năng phân tích số liệu tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, có trách nhiệm với công việc được giao
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp : 30.000vnd/ngày
Thử việc: 85% lương
Tăng ca Chủ nhật: Tính 200% lương (nếu cần)
Ngày Lễ nghỉ tính 100% lương
Tăng ca ngày lễ: Tính 200% lương
Thưởng Lễ Tết theo quy định của Công ty, thưởng theo kết quả kinh doanh.
Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, tết theo Luật lao động.
Được đóng bảo hiểm sau 06 tháng – 01 năm theo đợt xét duyệt các tiêu chí đánh giá năng lực của nhân viên cũng như sự cam kết gắn bó của nhân viên đối với công ty.
Được tham gia các khóa đào tạo về văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn.
Tự do sáng tạo, thể hiện quan điểm và phát triển bản thân.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được làm việc trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH THĂNG LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
