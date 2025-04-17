Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Đại Sơn Khôi làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Đại Sơn Khôi
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Đại Sơn Khôi

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Đại Sơn Khôi

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ocean Park 1, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Ghi nhận doanh thu trong ngày: theo từng chuyến xe, từng khách hàng.
Lập phiếu thu – chi nội bộ: tiền xăng xe, sửa chữa, lương tài xế, phụ phí...
Theo dõi công nợ khách hàng: cập nhật bảng Excel, nhắc nhở khách thanh toán đúng hạn.
Lập hóa đơn giao hàng, biên nhận thanh toán khi cần.
Hỗ trợ kế toán trưởng/bên ngoài trong việc tổng hợp số liệu, làm báo cáo định kỳ.
Tiếp nhận cuộc gọi, tin nhắn từ khách hàng yêu cầu đặt xe, vận chuyển hàng hóa.
Ghi nhận đầy đủ thông tin chuyến đi: điểm đi – điểm đến, thời gian, yêu cầu đặc biệt (nếu có).
Sắp xếp, phân công tài xế phù hợp với lịch trình (dựa vào danh sách xe và tài xế hiện có).
Theo dõi lộ trình vận chuyển, gọi điện nhắc nhở tài xế, xử lý nhanh nếu có sự cố (kẹt xe, trễ lịch, sự cố phương tiện...).
Thông báo lịch trình rõ ràng cho khách hàng & tài xế, đảm bảo đúng thời gian cam kết.
Ghi nhận phản hồi khách hàng, chuyển thông tin cho bộ phận liên quan nếu có phàn nàn.
Lưu trữ hồ sơ xe – tài xế: đăng kiểm, bảo hiểm, giấy phép lái xe, lịch bảo trì định kỳ.
Soạn thảo hợp đồng vận chuyển, bảng giá, biên bản xác nhận hàng hóa nếu được giao.
Lập bảng chấm công – tính lương sơ bộ cho tài xế dựa trên số chuyến/thời gian làm việc.
Phối hợp tuyển dụng tài xế mới, đặt lịch kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn nội quy công ty.
Thực hiện các công việc văn phòng khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành kế toán, logistics, quản trị...).
Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel (các hàm tính, lọc, tìm kiếm dữ liệu).
Có kỹ năng giao tiếp tốt qua điện thoại, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Là người ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ trong ghi chép và sổ sách.
Biết sắp xếp thời gian, chủ động xử lý công việc không chờ nhắc.
Có kinh nghiệm trong ngành vận tải/kế toán là một lợi thế lớn, nhưng sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Đại Sơn Khôi Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, rõ ràng, có thưởng theo năng suất và hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc thân thiện, không áp lực quá cao nhưng yêu cầu sự chuyên nghiệp.
Cơ hội phát triển lâu dài, có thể được đào tạo lên làm quản lý điều hành vận tải.
Được hỗ trợ điện thoại, xăng xe (nếu làm ngoài giờ/đi công việc).
Nghỉ lễ, phép năm theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Đại Sơn Khôi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Đại Sơn Khôi

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Đại Sơn Khôi

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Vihomes Ocean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

